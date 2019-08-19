Снижение тарифа на тепло в Барнауле произошло после вмешательства ФАС

ФАС России выявил неточности в формировании тарифа на тепло в Барнауле. После этого он был незначительно уменьшен. Об этом порталу Amic.ru сообщил начальник управления края по государственному регулированию цен и тарифов Александр Катнов во время пресс-конференции в понедельник, 19 августа.

"Это результат работы управления (по тарифам, – прим. ред.) и ФАС России. Был проведен анализ принятых решений с точки зрения методологии и трактовок законов. Выявлен ряд моментов, которые у нас не совсем точно были трактованы", – сказал он.

ФАС пришло к выводу, что тариф можно было сделать ниже. Краевое управление это решение исполнило.

Речь идет о неожиданном снижении тарифа на отопление и горячую воду для Барнаула. Решение было принято 31 июля 2019 года, 1 августа оно вступило в силу. Квитанции с новыми ценами жители города получат в начале сентября, но там будет отражена только плата за воду, по теплу же уменьшение увидим осенью. Снижение незначительное, но все равно приятное.

Итак, с начала августа тариф на тепловую энергию составляет 1897,98 рубля за гигакалорию (до снижения было 1902,9). То есть уменьшение всего на 4,92 рубля. Следующее повышение запланировано на 1 июля 2020 года – до 1989,02 рубля за Гкал. Плата за горячую воду снижается потому, что в ее структуре учтен подогрев воды, который стоит так же, как и отопление.

Однако с начала 2020 года Барнаул перейдет на новый принцип расчета платы граждан за отопление. Больше не будет устанавливаться тариф, а только предельный уровень цен. Что это такое и вырастет ли плата за тепло, читайте в одном из следующих материалов.