Страшное ДТП под Новосибирском: один человек погиб, восемь пострадали

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

Опрокидывание микроавтобуса Honda Step Wagon на новосибирской трассе привело к гибели одного человека и травмированию еще восьми, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Авария случилась поздним вечером 18 августа на 374-м км автодороги К-17 (Новосибирск – Карасук) в Карасукском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением автомобиля, в результате чего иномарка перевернулась в кювет.

В ДТП погибла 62-летняя женщина. Еще восемь человек, находившиеся в транспортном средстве, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Они доставлены в больницу.

По факту трагедии полицейские проводят доследственную проверку. По ее результатам дадут правовую оценку действиям автолюбителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.