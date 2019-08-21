Надежен ли щит Родины. Успехи российской "оборонки": реальность и сомнения

Недавняя трагедия в Северодвинске, где на военном полигоне в ходе испытания жидкостного реактивного двигателя погибло несколько военных и гражданских специалистов, снова заставила экспертов поставить вопрос о работе российского ВПК. Точнее, об организации, финансировании его работы, а главное – эффективности.

Некоторые эксперты снова стали сравнивать ее с отдачей, которая была от советского ВПК. Не обошлось и без суждений, что система работы ВПК РФ не способна разработать и внедрить самостоятельные виды вооружения, а те его виды, что являются предметом гордости нашей "оборонки", – всего лишь использование наработок периода СССР. Так ли это? И каковы возможности и перспективы российского оборонпрома?

"Непобедимая и легендарная" на "старых дрожжах"

Первым делом, как поется в песне, самолеты. С них и начнем. Многофункциональные истребители Су-34 являются гордостью нашей сегодняшней боевой авиации. Эти самолеты прекрасно проявили себя в Сирии, о чем очень много писали отечественные СМИ, а также в ходе трехдневной войны "8.8.8" в 2008 году, когда они фактически уничтожили грузинскую систему ПВО (о чем массмедиа писали меньше). Разработка самолета началась в июне 1986 года, а первый официальный полет Су-34 (под кодовым названием Т-10В-1) состоялся 13 апреля 1990 года. Однако в некоторых источниках упоминается 1988 год. В 1990-е работа над машиной в лучшем случае стояла на месте, несмотря на успешную демонстрацию самолета на авиакосмическом салоне в Ле-Бурже в 1995 году, в худшем – его технические секреты "улетали" за границу. Но вопреки сложностям в марте 2014 года самолет поступил на вооружение в российские ВВС. Так что наша гордость Су-34 – "воздушное дитя Советов".

Между прочим, истребители Су-35, которые Турция грозится закупить у России, если Соединенные Штаты не продадут ей F-35, – результат глубокой модернизации самолета Су-27 (ставшего основой для уже упомянутых истребителей Су-34).

Другая гордость наших ВВС – истребитель МиГ-29 – также продукт разработки советских ученых и военных конструкторов. Его первый полет состоялся 6 октября 1977 года, причем нереализованных идей и наработок осталось так много, что их хватило как на последующие модификации (включая МиГ-35), так и на "подарки" (в виде утечек и воровства информации) зарубежным "партнерам". Более того, по заказу зарубежных заказчиков разработано несколько экспортных моделей для эксплуатации в различных климатических условиях.

Разработка нашей грозы морей и подводных миров – подводных лодок 955-го проекта "Борей" – началась еще в 1980-х годах. Несмотря на безденежье и потерю специалистов в 1990-х годах, в конструкторском бюро "Рубин" умудрились завершить проектные работы, и в 1996 году была заложена первая субмарина. Стреляют подлодки 955-го проекта ракетами "Булава", разработанными под руководством замечательного конструктора Юрия Соломонова, реализовавшего многочисленные опять-таки советские наработки специалистов Московского института теплотехники.

Знаменитый крылатый комплекс "Калбир-НК", об успешном ударе из которого по боевикам ИГИЛ в октябре 2015 года взахлеб писала отечественная (и не только) пресса, был испытан тоже советскими военными – в 1989 году. Первые испытания показали, что комплекс и ракеты нуждаются в небольших доработках. Но дорабатывать пришлось уже в 2000-2010-х годах.

Другой ракетный комплекс – "Искандер" – уже стоял на вооружении Советской армии, правда, тогда назывался "Ока". Однако МИД СССР, возглавляемый в ту пору Эдуардом Шеварднадзе, подвел его под советско-американский договор об ограничении РСД/РМД, хотя делать этого было совершенно не обязательно.

И подобных примеров множество.

"Утверждение о том, что успехи отечественного военно-промышленного комплекса используют задел и наработки времен Советского Союза на 90% объективно и справедливо, – прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА "Амител" военный эксперт, бывший народный депутат СССР и Госдумы РФ Виктор Алкснис. – Он и называется военно-промышленным комплексом потому, что это комплекс, включающий не только промышленную базу, но и науку – прикладную и фундаментальную. Мы знаем положение нашей фундаментальной науки, которая фактически разгромлена. Мы знаем положение нашей промышленности. Не будем далеко углубляться – мы фактически перестали производить собственные подшипники, которые являются основой любого механизма, в том числе и военного, причем их используют не только при производстве танков и кораблей, но и в авиации. А раньше в центре Москвы стоял шарикоподшипниковый завод! У нас подшипники закупали даже Германия и Америка! А сейчас мы вынуждены покупать их в Китае, которые хуже по качеству. Плачевное состояние промышленности уже привело к тому, что мы никак не можем произвести разрекламированные прессой самолеты пятого поколения Су-57. Объявлено, что в 2019 году армия получит (один!) такой самолет, еще один – в 2020 году. Правда, сообщалось о подписании контракта на поставку за рубеж нескольких десятков машин, но время реализации контракта – вторая половина 2020-х годов. А к тому времени, как говорится в восточной сказке, "или эмир умрет, или ишак"...."

Впрочем, не все так мрачно, как рисуют некоторые эксперты. Еще в 2010 году состоялся первый полет перспективного российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Самолет разрабатывался в ОКБ Сухого с мая 2001 года – в рамках программы российских ВВС по созданию истребителя пятого поколения. Эту машину можно считать "чисто российской" разработкой.

"У истребителя СУ-57, конечно, есть перспективы, – сказал ИА "Амител" полковник запаса, эксперт Ассоциации военных политологов России, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. – Некоторые эксперты говорят, что он немножко шумный, но в целом я согласен с мнением, что он является своего рода "агрессивным хищником". В то время как его американский конкурент – F-35 – "крадущийся хищник". Мы создали довольно перспективную платформу, появление Су-57 в Сирии вызвало, как многие помнят, небольшой ажиотаж".

Высокоточный миф?

Военная операция в Сирии по разгрому боевиков ИГИЛ (террористической организации, запрещенной в России), которой до сих пор гордятся наши политики, тоже выявила ряд недостатков российского вооружения, о чем заявил президент РФ Владимир Путин на военно-практической конференции по итогам спецоперации в Сирии в январе 2018 года.

Действительно, российская спецоперация в Сирии выявила недостатки не только нашего вооружения, но и военно-промышленного комплекса.

Первый – существенные ограничения в использовании высокоточного оружия. Так, в ходе упомянутых ударов по боевикам ИГИЛ в октябре 2015-го несколько ракет "Калибр" не просто не достигли цели, но и упали на значительном расстоянии от мест дислокации боевиков. По данным западных СМИ, несколько ракет разорвались вообще на территории Ирана.

"Конечно, сложно было ожидать, что все удары достигнут цели, если учесть, что в запуске "Калибров" задействованы военные спутники, производство которых наталкивается на серьезные сложности, – заметил в разговоре с корреспондентом Amic.ru сотрудник Военной академии связи имени Буденного, не пожелавший себя называть. – Промахи в ударах стали следствием как отсутствия опыта подобных реальных боевых операций, так и, видимо, недоработки при производстве военных спутников. Правда, сейчас идет корректировка планов как работы предприятий по производству спутников, так и шире – функционирования всего отечественного ВПК, поэтому будет отрадно, если мы не только заявим об успехах нашего оружия (что справедливо и что правда), но и извлечем должные уроки".

О сложностях в производстве спутников и наведении ракет говорит и Виктор Алкснис:

"Сегодня цифровые технологии играют огромную роль при использовании высокоточного оружия, которым мы так гордимся. После распада Советского Союза отечественное производство микросхем было уничтожено. В начале 2000-х годов мы стали закупать микросхемы на Западе. Но сейчас поставки оттуда фактически перекрыты. Китайские микросхемы не годятся. Еще один момент. При запуске "Калибров" нужна коррекция спутниковой системы наведения. А недавно СМИ распространили сообщение об отказе очередного спутника ГЛОНАСС. А ведь система ГЛОНАСС в значительной степени ориентирована на военные нужды. Та же ситуация с производством материалов и микросхем".

Следует добавить, что именно по причине нехватки микросхем в Сирии за один удар наши ракетные комплексы выпускали не более 30 снарядов. Для сравнения: американские военные при решении аналогичных задач в Ливии выпускали не менее 200 ракет "Томагавк".

Тем не менее использование российского оружия в Сирии в целом можно признать успешным. Такого мнения придерживается Андрей Кошкин: "Во-первых, на Ближнем Востоке всегда с уважением относились к советскому и российскому оружию и охотно закупали и использовали его. Более того, США науськивали и науськивают некоторые страны региона, совершают определенные действия для выманивания новинок нашего ВПК, чтобы использовать их для себя и выходить с ними на рынок. Поэтому наше вооружение востребовано и, несмотря на санкции, успешно находит покупателей на рынке. В Сирии это вооружение применялось, за этим наблюдали специалисты нашего ВПК, находившиеся в контакте с военными".

Эксперт подчеркнул, что в целом испытание новейшего вооружения можно признать успешным "Наше оружие вполне отвечает современным требованиям. Это касается самых разных видов оружия – от комплексов разминирования до стратегической крылатой ракеты X-101", – констатировал Кошкин.

Стоит заметить, что ракету X-101 многие зарубежные военные специалисты называют "самой умной крылатой ракетой в мире". Впрочем, наши конструкторы готовят новый прорыв – еще в 2017 году руководитель ФГУП "ГосНИИАС" академик РАН Евгений Федоров сообщал, что идет разработка совершенно новой крылатой ракеты X-БД, дальность полета которой будет значительно выше, чем у X-101. По предварительным данным, ее принятие на вооружение может произойти уже в 2021 году.

Пиар вместо кадров

Одна из главных проблем отечественного ВПК, по сути, так и не решавшаяся в постсоветский период – кадровая. И она тоже проявилась в ходе операции в Сирии. Когда российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" отправился к Средиземному морю, на его борту было только 15 самолетов – вместо предполагавшихся 26. Такое снижение числа боевых машин было вызвано нехваткой пилотов для палубной авиации. Точное количество пилотов палубной авиации в российских Вооруженных силах на сегодняшний день неизвестно. Но, по данным на 2010 год, их было всего восемь. Учитывая, что на подготовку одного такого пилота требуется 10-12 лет, вряд это число за минувшие годы существенно выросло. Стоит заметить, что подготовкой пилотов палубной авиации в свое время занималось и Барнаульское летное училище, ликвидированное в 1999 году.

Конечно, кадровый вопрос является сдерживающим для развития ряда важных направлений ВПК – скажем, если нет достаточного количества пилотов палубной авиации, то как мы можем строить авианосцы? Зачем они тогда нам? – задается вопросом военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.

"Если же брать непосредственно военно-промышленный комплекс, то в нем на 60-70% работают ветераны. Остальное – молодежь. У нас катастрофическая нехватка специалистов 40-50 лет – "золотой возраст" для этой сферы", – подчеркнул Сивков в беседе с журналистом Amic.ru.

С ним отчасти согласен и Виктор Алкснис: "Многие старики продолжают трудиться только потому, что им, что называется, за державу обидно. За гроши, можно сказать. Пока мы не видим новых созидателей в нашем ВПК – новые поколения ученых, слесарей, инженеров и многих других специалистов, без которых реальный подъем ВПК немыслим. Пока слишком много пиара вместо дел. Слишком много...."

Впрочем, Константин Сивков смотрит в будущее с долей оптимизма: "Если сможем победить ворье, и организуем ВПК на государственных и разумных началах, а не как отрасль бизнеса – у нас многое получится. Главное – чтобы в науку и производство шла молодежь. Будет трудно, но перспективы есть".

Только цифры

На проводившемся в Госдуме круглом столе по проблемам кадров для ВПК было заявлено, что "сегодня из 1150 предприятий российских ОПК кадровый дефицит испытывают более 50%. На сегодня дефицит инженеров-технологов в отрасли составляет порядка 17%, инженеров-конструкторов – 22%, рабочих различных специальностей – 40%, почти половина.

Средний возраст работников ОПК – 46 лет, моложе 35 лет – 30%. Возрастной состав научно-исследовательских кадров отрасли следующий: 70% докторов наук – старше 60 лет, из них около 50% – старше 70 лет".

Андрей Магас