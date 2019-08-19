Плату за вывоз мусора в Алтайском крае могут снизить уже в 2019 году

Плата населения за вывоз мусора в Алтайском крае может быть уменьшена в 2019 году. Власти региона ждут корректировки российского законодательства и включения старых полигонов в официальный реестр, чтобы провести пересмотр действующих тарифов. Об этом порталу Amic.ru сообщил начальник управления края по госрегулированию цен и тарифов Александр Катнов на пресс-конференции в понедельник, 19 августа.

"Законодательство в сфере установления платы за вывоз мусора живое. С момента реализации (мусорной реформы, – прим. ред.) выявлено много замечаний, внесено предложений. Мы надеемся, что у нас появятся основания для пересмотра тарифов", – сказал чиновник.

Он пояснил, что на то есть три повода. Первый — это снижение платы за НВОС (плата за негативное воздействие на окружающую среду), которое уже произошло. Второй – постепенное включение существующих в регионе полигонов ТБО в официальный реестр. Сейчас их всего 17, ибо именно столько соответствует всем нормам закона. Остальные свалки в регионе с 2019 года попали под запрет, вывозить туда мусор нельзя. Позже правительство пошло на уступки и разрешило региону временно внести в реестр еще около 200 полигонов. Чем дальше от села полигон, тем дороже вывоз мусора, тем выше общий для зоны тариф. Увеличение количества свалок позволит говорить о сокращении тарифов на вывоз мусора.

И третий момент – ожидаемая отмена НДС для мусорных операторов к концу году.

Напомним, в феврале 2019 года правительство Алтайского края в ручном режиме снизило плату за вывоз мусора задним числом (с 1 января 2019 года) в Славгородской зоне, в апреле – в Барнаульской, Рубцовской и Заринской.

Сколько сегодня платят жители городов и районов за вывоз мусора в месяц (за одного человека):