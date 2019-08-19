ЦБ раскритиковал льготы для компаний, попавших под санкции

Центробанк подготовил отрицательный отзыв на законопроект о льготах для российских компаний, которые попали под зарубежные санкции, сообщает "Интерфакс".
Речь идет о принятой 24 июня Госдумой в первом чтении инициативе депутатов, которая законодательно закрепляет за бизнесменами проведение разбирательств с зарубежными контрагентами в российских судах.
Законопроект противоречит 15-й статье Конституции, которая признает верховенство общепринятых международных норм и правил, а также договоренностей РФ с другими странами над национальными законами.
В частности к международным договорам России относится соглашение о взаимном признании и исполнении иностранных арбитражных решений, напоминает регулятор.
Его нарушение и введение закона о разбирательствах международных споров компаний в российских судах негативно повлияет на инвестиционный климат в России, уверены эксперты Центробанка.
Кроме того, это не запретит иностранным предпринимателям обращаться в зарубежные суды и не остановит последние от рассмотрения таких обращений, а решения, принятые там, – обязательны к исполнению на основании международных договоренностей в России, констатирует ЦБ.
Комментарии
ЦБ принадлежит не России, а ФРС США, соответственно и международные законы для него ближе. Это положение ельцинской Конституции подрывает суверенитет, хотя многие решения международных судов гораздо правильнее
ой вэй....ты как из дремучего совка вылез только что... ел бы мышей, да не позорился
Центробанк РФ: "Законопроект противоречит 15-й статье Конституции России, которая признает верховенство общепринятых международных норм и правил"
Так скоро найдется и повод запрещающий защишать свою страну от интервенции...
Да у нас много чё конституции противречит.
Как принять и выполнять КОнвенцию ООН против коррупция - так сразу презумпцию невиновности вспоминают и т.д и т.п. а как рассылать штрафы за нарушения от автоматической видефиксации не тому кто нарушил а собственнику так сразу про этов сё типа забыли
"Законопроект противоречит 15-й статье Конституции, которая признает верховенство общепринятых международных норм и правил, а также договоренностей РФ с другими странами над национальными законами."
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Тогда получается... и Крым не наш? И депутаты с сенаторами принимают законы протииворечащие Конституции, а Гарант их подписывает? А Конституционный суд не в курсе или прикрывает глаза?
Что же это за "государство", не соблюдающее свои же законы?
Отмена пресловутой 15-й статьи назрела давно. Да и национализация ЦБ должна быть проведена немедленно.
19.08.2019 15:51
- гость -
тогда когда вам будут в участке бутылку в зад пихать и это будет нормально и хрен где вы уже правды найдёте!