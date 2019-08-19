ЦБ раскритиковал льготы для компаний, попавших под санкции

Центробанк подготовил отрицательный отзыв на законопроект о льготах для российских компаний, которые попали под зарубежные санкции, сообщает "Интерфакс".

Речь идет о принятой 24 июня Госдумой в первом чтении инициативе депутатов, которая законодательно закрепляет за бизнесменами проведение разбирательств с зарубежными контрагентами в российских судах.

Законопроект противоречит 15-й статье Конституции, которая признает верховенство общепринятых международных норм и правил, а также договоренностей РФ с другими странами над национальными законами.

В частности к международным договорам России относится соглашение о взаимном признании и исполнении иностранных арбитражных решений, напоминает регулятор.

Его нарушение и введение закона о разбирательствах международных споров компаний в российских судах негативно повлияет на инвестиционный климат в России, уверены эксперты Центробанка.

Кроме того, это не запретит иностранным предпринимателям обращаться в зарубежные суды и не остановит последние от рассмотрения таких обращений, а решения, принятые там, – обязательны к исполнению на основании международных договоренностей в России, констатирует ЦБ.