Судно "Алтай" отправилось к "оттаявшим" в Арктике новым островам

Спасательное буксирное судно "Алтай" и гидрографический корабль "Горизонт" в составе экспедиции Северного флота отправились к берегам Арктики, чтобы подтвердить открытие новых островов, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее они были скрыты под ледником, но когда он стал таять, из космоса заметили сушу в том месте, где до этого на картах ее не отмечали. Речь идет о территории в районе архипелага Новая Земля.

Комплексная экспедиция стартовала 15 августа. Корабли уже вошли в Карское море.

Помимо подтверждения факта открытия новых островов участники экспедиции планируют обследовать береговые линии в районах, где она могла измениться вследствие таяния ледников.

"Североморцы пройдут по пути экспедиций Юлиуса Пайера 1874 года, Фредерика Джексона 1897 года, а также спасательной экспедиции штурмана Валериана Альбанова и проведут ряд исторических экспериментов", – уточнили в пресс-службе Северного флота.