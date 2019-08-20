Центр поддержки экспорта НО "Алтайский фонд МСП" предлагает алтайским предпринимателям уникальную возможность рассказать о себе всему миру, став участником коллективного стенда региона. Центр берет на себя организационные расходы по аренде выставочной площади, застройке и разработке концепции дизайна стенда.

WorldFood Kazakhstan* – это крупнейшая выставка продуктов питания и напитков в Центрально-Азиатском регионе, уже многие годы привлекающая компании из различных стран. На сегодняшний день WorldFood Kazakhstan представляет собой успешную коалицию специализированных выставок в области сельского хозяйства, холодильного оборудования, упаковки, индустрии HoReCa*, производства и реализации продуктов питания и напитков.

Выставка пройдет с 6 по 8 ноября 2019 года в городе Алматы Республики Казахстан, место проведения – выставочный центр "Атакент". Официальную информацию о мероприятии можно найти на сайте www.worldfood.kz.

Компания-участник оплачивает лишь командировочные расходы для своего сотрудника и доставку демонстрационных образцов до места проведения выставки.

Указанные условия действуют для компаний, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства и зарегистрированных на территории Алтайского края.

Подать заявку на участие и задать все интересующие вопросы можно на мобизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

тел.: 8 800 222 8322

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*Уорлд Фуд Казахстан, ХоРеКа, – прим. ред.