Барнаулец похитил 48 гвоздик для своей возлюбленной, перепутав их с красными розами

Молодой житель Барнаула пойдет под суд за хищение в нетрезвом виде 48 гвоздик из павильона по продаже цветов, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Молодой влюбленный в нетрезвом виде в 4 часа 30 минут решил сделать подарок своей подруге в виде букета из роз", – рассказали в ведомстве.

Для этого мужчина 1994 года рождения разработал план. Он стал выжидать рядом с павильоном подходящего момента. Когда в помещении начали проводить уборку он забежал внутрь, схватил охапку красных цветов, которые принял за розы, и убежал.

Продавец сообщила в полицию. По горячим следам нетрезвый влюбленный был задержан, цветы изъяты. Добычей оказались 48 гвоздик.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. За данное преступление ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

В мае прошлого года в Барнауле украли цветы и мороженое.