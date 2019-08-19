Минздрав предложил работодателям ввести "зарядки для офиса" и "офисную йогу"

Работодателям предложено организовывать для своих сотрудников перерывы для выполнения небольших комплексов упражнений прямо на рабочем месте, так называемые физкульт-брейки, пишет РБК со ссылкой на программу Минздрава "Укрепление здоровья работающих".

Целью таких мероприятий является снятие стресса, снижение утомляемости и профилактика производственного травматизма. Проводить такие разминки следует как минимум один раз в день. Разработать комплекс упражнений предприятия должны совместно со специалистами по физической активности.

Называть физкульт-брейки в ведомстве предложили "Зарядка для офиса", "Офисная йога" и "Пилатес для офиса".

Кроме того, предлагается проводить два раза в год "Неделю физической активности". В это время работники предприятий будут отказываться от лифтов, будет участвовать в велопробегах и спартакиадах, проводить гимнастику в офисах. К участию предлагается привлекать и членов семей рабочих.

В Минздраве также рекомендовали создать в офисах компаний комнаты психоэмоциональной разгрузки с ароматическими лампами, капсулами сна и массажными креслами, а для мониторинга стресса предусмотреть психологическое тестирование и физиологические исследования.

Исходя из этой же программы, курящим россиянам предлагают снижать зарплату в зависимости от числа перекуров.