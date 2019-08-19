Депутатов Госдумы отзовут из отпусков для борьбы с иностранным вмешательством

Депутатов Госдумы отзовут из отпусков для начала работы в составе комиссии по расследованию вмешательств во внутренние дела России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на спикера Вячеслава Володина.

"Посчитали правильным, чтобы комиссия начала работать незамедлительно. Депутаты будут отозваны из отпусков", – заявил Володин.

Решение о создании спецкомиссии приняли в понедельник, 19 августа, на совете Госдумы. В ее состав войдут 12 народных избранников, которые проведут первое заседание уже 30 августа.

Как уточнил Сергей Миронов, в комиссии будет шесть депутатов от "Единой России" и по два депутата от остальных фракций.

Возглавлять депутатские расследования фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России будет глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Ранее Володин посоветовал Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону не лезть в дела России.