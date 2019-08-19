Депутатов Госдумы отзовут из отпусков для борьбы с иностранным вмешательством

Депутатов Госдумы отзовут из отпусков для начала работы в составе комиссии по расследованию вмешательств во внутренние дела России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на спикера Вячеслава Володина.
"Посчитали правильным, чтобы комиссия начала работать незамедлительно. Депутаты будут отозваны из отпусков", – заявил Володин.
Решение о создании спецкомиссии приняли в понедельник, 19 августа, на совете Госдумы. В ее состав войдут 12 народных избранников, которые проведут первое заседание уже 30 августа.
Как уточнил Сергей Миронов, в комиссии будет шесть депутатов от "Единой России" и по два депутата от остальных фракций.
Возглавлять депутатские расследования фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России будет глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Ранее Володин посоветовал Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону не лезть в дела России.
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