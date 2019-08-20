Болельщики хоккейного "Динамо-Алтай" сделали енота символом клуба

Енот Крага по итогам голосования стал новым символом хоккейной команды "Динамо-Алтай". Голосование проходило в официальной группе клуба в социальных сетях.

Фото енота прислал для участия в конкурсе Сергей Старыгин. Именно этот персонаж станет талисманом главной краевой хоккейной команды, а по эскизу победителя будет сделан полноценный маскот.

После того как клуб сменил название, новое руководство решило полностью сделать ребрендинг и поменять символ – быка "СимОн".

Новый сезон алтайская команда начнет уже в сентябре. В этом году перед главным хоккейным коллективом края поставлена задача выиграть чемпионат и подняться на дивизион выше.