Болельщики хоккейного "Динамо-Алтай" сделали енота символом клуба

Енот Крага по итогам голосования стал новым символом хоккейной команды "Динамо-Алтай". Голосование проходило в официальной группе клуба в социальных сетях.
Фото енота прислал для участия в конкурсе Сергей Старыгин. Именно этот персонаж станет талисманом главной краевой хоккейной команды, а по эскизу победителя будет сделан полноценный маскот.
После того как клуб сменил название, новое руководство решило полностью сделать ребрендинг и поменять символ – быка "СимОн".
Новый сезон алтайская команда начнет уже в сентябре. В этом году перед главным хоккейным коллективом края поставлена задача выиграть чемпионат и подняться на дивизион выше.
Комментарии
как-то двусмысленно обозвались, принимая во внимание слэнговое значение слова coon )))
ну да, енотов то в Алтайском крае под каждой березой по 10 штук...
быки.... еноты.... ГДЕ СТАРЫЙ СЛАВНЫЙ КЛУБ М О Т О Р ?
они что КХЛ собрались ?
ХК МОТОР был тогда, когда в крае был моторный завод.
А сейчас судя по всему в крае одни еноты! И они не пот деревьями, а по кабинетам сидят.
крошка енот
"Дрозд-бухарь" подойдёт ...
А сайт будет новый? - а то действующий сайт это просто убожество также как и у футбольного клуба.