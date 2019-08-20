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Ремонт теплосетей включат в квитанции барнаульцев через новую систему платы за тепло

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Краевая столица перейдет на новую систему расчета платы, чтобы увеличить инвестиции в ремонт изношенных сетей
Фото: 'Красная весна'

Фото: "Красная весна"

Барнаульцы станут "инвесторами" обновления теплосетевых коммуникаций в городе. Плата за ремонт будет включена в счет за отопление, она будет расти ближайшие 10 лет. Какими темпами и когда точно это произойдет – еще не известно. Но некоторые подробности перехода краевой столицы в ценовую зону теплоснабжения на пресс-конференции в понедельник, 19 августа, рассказал начальник краевого управления по госрегулированию цен и тарифов Александр Катнов.

В 2020 году Барнаул переходит в ценовую зону теплоснабжения. Главной, а точнее единой теплоснабжающей организацией в городе стало АО "Барнаульская генерация" (холдинг Сибирской генерирующей компании). В ближайшие пару лет компания вложит в модернизацию теплосети города 7,8 млрд рублей, из которых 6 млрд благодаря переходу в ценовую зону. Чтобы "отбить" эти вложения, СГК по согласованию с администрацией города просчитает новые размеры платы за тепло. В следующем году перестанут действовать привычные тарифы на отопление, а будет установлено постепенное подорожание гигакалории в течение 10 лет (до максимальной суммы, которая тоже будет заранее установлена).

Тепло растет в цене каждый год, а иногда и два раза в год. Вопрос в темпах. Александр Катнов заверил, что никаких потрясений в этой сфере не будет.

"Резкого повышения тарифов точно ждать не стоит. Сначала будет установлен предельный тариф, до него постепенно будет повышаться планка платы граждан. Не сразу, постепенно. Четких цифр пока нет, но ежегодный рост будет не менее, чем на уровень инфляции", – уточнил Катнов.

Сейчас жители Барнаула платят за гигакалорию 1897,98 рубля. Если предельную плату установят, например, на уровне 4000 рублей за "гигу" (власти не называют даже примерных цифр, поэтому приводим эту "из головы"), то стоимость будет расти постепенно с двух до четырех тысяч рублей в течение 10 лет.

По словам Катнова, главная причина ввода такой системы – безнадежно изношенные коммуникации.

"Мы видели, какие зимой аварии (на коммунальных сетях, – прим. ред.). Износ очень высокий, инфраструктура в неудовлетворительном состоянии, текущих инвестиций недостаточно. Ценовая зона – это механизм, который позволяет быстро привлечь большую сумму инвестиций в инфраструктуру, обеспечив плавный рост тарифа в течение 10 лет. Инвестор за короткое время вкладывает, а потребители и администрация гарантируют, что он получит возврат вложенных средств", – пояснил начальник тарифного управления и добавил, что бюджет не потянет таких расходов, зато это может сделать бизнес.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

20.08.2019 06:29
Гость

Стесняюсь спросить, а до этого что входило в оплату тепла? Или опять мы оплачивали сумму которую едва хватало на закупку угля и компенсацию потерь на линии?

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20.08.2019 06:54
Пионер

Что не может не радовать, подобные инициативы всегда легко проскакивают - мы 100500 лет собирали деньги, давайте теперь еще больше собирать. Мы не предоставим никаких расчетов, гарантий, планов, просто будем увеличивать тариф. И все счастливы.

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