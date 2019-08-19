40 школ на 1000 мест: в Минобре рассказали, как убрать вторую смену в школах Алтая

40 школ на 1000 мест нужно построить в Алтайском крае, чтобы перевести всех учеников в первую смену. Об этом заявил министр образования и науки региона Максим Костенко на пресс-конференции, посвященной подготовке школ к новому учебному году.

"В этом году мы частично продвинулись в решении вопроса ликвидации второй смены. Так, все десятиклассники будут учиться в первую смену, а это порядка 10,5 тыс. школьников. Создано около 1100 новых мест. Это и новые школы, и пристрои к существующим. Некоторые объекты ожидают своего открытия, решается вопрос о вводе их в эксплуатацию и организации оборудования", – отметил министр.

В сентябре 2019 года в школы Алтайского края пойдут около 5,5 тысячи первоклассников, что почти на одну тысячу больше, чем год назад. Основной прирост первоклашек ощутили Барнаул, Бийск, Рубцовск, Новоалтайск. Именно в этих городах больше всего вопросов, связанных со второй сменой.

Чтобы как можно скорее перевести все школы на обучение в первую смену, в Барнауле новые образовательные учреждения строят на 1000-1100 мест.

"Мы постепенно уходим от школ на 550 мест. Для Барнаула, Бийска, даже Камня-на-Оби – это не школы-гиганты, а объективная необходимость. Так мы обеспечим первую смену и постепенную плавную замену тех образовательных организаций, которые имеют высокую степень износа", – сказал министр.

Добавим, в понедельник, 2 сентября, первый школьный звонок в новом учебном году прозвенит для 275 тысяч детей Алтайского края. Всего в регионе откроют двери 1097 общеобразовательных учреждений.