Отшельнице Агафье Лыковой доставили на вертолете сушеные манго

Известной отшельнице Агафье Лыковой в понедельник, 19 августа доставили вертолетом гостинцы, среди которых экзотичные сушеные манго. "На пробу", — написал в своем аккаунте в Фейсбук директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий.

"В этот раз передаем как обычно корреспонденцию, купил старообрядческий православный календарь, орехи, фрукты, и решил привезти Агафье на пробу экзотические сухофрукты, вдруг понравится ей сушеный манго", — написал Непомнящий еще 15 августа.

В понедельник, 19 августа он сообщил, что в результате вертолетного облета ему удалось навестить Лыкову и передать ей посылки и подарки.

Кроме того, настроил ей связь по спутниковому телефону с ее духовным отцом.

"В целом у Агафьи всё хорошо, на здоровье не жалуется, всего хватает. Единственное попросила пленку, что бы сено укрыть от дождя", — рассказал директор заповедника.

Агафья Лыкова же передала для музея заповедника свою личную металлическую тарелку. "Говорит, что сколько себя помнит эта тарелка всегда у неё была".

Агафья Лыкова — известная сибирская отшельница из семьи старообрядцев-беспоповцев Лыковых, проживающая на заимке Лыковых в лесном массиве Абаканского хребта Западного Саяна (Хакасия). 17 апреля 2019 года Агафье исполнилось 75 лет.

Бывший губернатор соседней Кемеровской области Аман Тулеев неоднократно распоряжался доставлять отшельнице всё необходимое, а также оказывать медицинскую помощь. Об отшельнице написано несколько книг и сняты фильмы.