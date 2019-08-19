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Жительница Алтайского края получила условный срок за издевательства над детьми мужа

, ИА "Амител"
Дети спали на полу и питались объедками
Плачущий ребенок / Фото: slavdelo.dn.ua

Плачущий ребенок / Фото: slavdelo.dn.ua

К трем с половиной годам лишения свободы условно приговорил суд Алтайского края жительницу Бурлинского района за то, что она два года истязала детей своего мужа от предыдущего брака.

По данным следствия, 37-летняя женщина воспитывала пятерых детей, а также двух пасынков. Именно над пасынками мачеха измывалась: не допускала их к общему столу, часто совсем лишала пищи. Мальчики ежедневно по несколько часов стояли на улице. Стоя же готовили домашние задания, спали на полу. Кроме того, по любому незначительному поводу мачеха била детей: лопатой, палкой, руками и ногами. Такие издевательства над детьми велись на протяжении с двух лет – в период с 2016 по 2018 год, сообщили в пресс-службе СУ СКР. При этом родной отец не замечал или не хотел замечать негативного отношения женщины к детям.

Результатом такого обращения стало постоянное подавленное состояние мальчиков, они отставали от сверстников в физическом развитии, голодали, выпрашивали еду у посторонних, доедали остатки пищи за детьми в школьной столовой.

В ходе расследования дети были изъяты из семьи, их отец ограничен в родительских правах. Сейчас подростки проживают со своей бабушкой, получают необходимый уход и питание. Они значительно набрали в росте и весе.

Мачеха в суде свою вину признала частично. Оправдывалась тем, что это были вынужденные воспитательные меры.

Однако суд назначил женщине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, признав ее виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних и лиц, находящихся в материальной или иной зависимости от виновного").

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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