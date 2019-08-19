Реализуемо: рекомендации об ограничении на смартфоны в школе оценили в Совфеде

Рекомендации по ограничению использования мобильных телефонов в школах вполне реально реализовать на практике, передает ТАСС со ссылкой на мнение главы комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского.

"Эти рекомендации абсолютно реализуемы, это зависит от того, как будет установлен внутренний распорядок в каждой школе и как пройдут установочные родительские собрания", – отметил Рязанский.

По его мнению, такие рекомендации абсолютно всем пойдут на пользу, особенно если учесть, что "это не запрет на пользование, так как всегда ребенок сможет воспользоваться телефоном в случае необходимости".

Рязанский подчеркнул, что не видит проблемы и в обеспечении сохранности мобильных телефонов учеников, поскольку можно обойтись и без специальных шкафчиков, если оставлять средства связи, например, на столе преподавателя.

Ранее Минпросвещения опубликовало рекомендации об ограничении пользования смартфонами, которые поступят в российские школы. Учебным учреждениям необходимо предусмотреть места хранения мобильных телефонов школьников во время уроков и согласовать способы коммуникации родителей с обучающимися.