Новые правила проверки багажа на таможнях начали действовать в России

В понедельник, 19 августа, в России вступили в силу новые правила проверки багажа и ручной клади. Теперь на некоторых таможнях будут проверять наличие цветов и фруктов в багаже пассажиров.

Как пишет "Российская газета", новые правила фитосанитарного контроля будут действовать в порядке эксперимента до 2022 года в соответствии с постановлением правительства РФ.

Согласно документу, если вес фруктов или другой продукции растительного происхождения превышает пять килограммов, то на их перевозку требуется фитосанитарный сертификат. Если у пассажира такового не окажется, эту продукцию изымут, отправят обратно или уничтожат.

Кроме того, ограничено количество цветов, которые можно провести в Россию без сертификата. Теперь можно взять с собой только три букета, в каждом из которых должно быть не более 15 цветков. В ином случае оформление сертификата обязательно.

Проверять будут багаж пассажиров судов, самолетов, поездов, а также членов их экипажей и поездных бригад. Также будут осматривать и автомобили.