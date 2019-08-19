Уровень безработицы в России после исторического минимума вновь повысился

Уровень безработицы в России в июле вырос до 4,5%, хотя месяцем ранее он достиг исторического минимума и составлял 4,4%, сообщает РИА "Новости".

"В июле 2019 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,5% рабочей силы, классифицировались как безработные", — отметили в Росстате.

По данным Роструда, 700 тысяч человек были зарегистрированы в органах службы занятости. Из них 600 тысяч человек получали пособие по безработице.

Ранее сообщалось, что число безработных предпенсионеров выросло на 8,5% за три месяца. Максимальное пособие по безработице для людей предпенсионного возраста составляет 11280 рублей.

В марте Минтруд назвал регионы с самым высоким уровнем безработицы. Сообщалось, что в 2018 году уровень регистрируемой безработицы в целом по России впервые за всю историю наблюдений оказался ниже 1%. На начало года он составил 0,9% от общей численности рабочей силы.