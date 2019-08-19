Производительность труда россиян предлагают повышать здоровым питанием

В офисах и на предприятиях предлагается запретить продавать продукты с высоким содержанием сахара, соли и жиров, сообщается в программе Минздрава "Укрепление общественного здоровья".

"Здоровое питание способствует повышению производительности труда, увеличивая энергетические ресурсы организма", – говорится в программе.

Работодателям рекомендуют проанализировать ассортимент в своих столовых и автоматах продажи готовых продуктов, чтобы исключить "вредные". Под запрет могут попасть шоколадные батончики, крекеры, сладкие газированные напитки и чипсы.

Таким образом, по мнению Минздрава, пищевые привычки сотрудников станут меняться, что в дальнейшем будет мотивировать их к здоровому питанию. А для того чтобы сотрудники научились отличать здоровые продукты в меню, предлагается маркировка продукции.

По мнению основателя компании Healthy Food Дмитрия Пронина, можно также ввести маркировку сезонного меню: "Весна, лето, осень, зима. Или отмечать способы здорового приготовления пищи. Например, отваренные или приготовленные на пару овощи более полезны, чем обжаренные в масле".

"Не очень верю в запреты и считаю, что должна быть другая мотивация – например, разъяснять людям преимущества здорового питания", – добавил Пронин, подчеркивая, что ЗОЖ – это одна из главных человеческих ценностей.

В качестве полезных перекусов на работе предлагается продавать йогурты с содержанием жира менее 2,5%, яблочные чипсы и зерновые батончики. Кроме того, рекомендуются рыбные блюда не менее двух раз в неделю, сырые свежие овощи и фрукты, а также бобовые.

Также Минздрав предложил работодателям ввести "зарядки для офиса" и "офисную йогу". Целью таких мероприятий является снятие стресса, снижение утомляемости и профилактика производственного травматизма. А для курящих сотрудников рекомендуют ставить тарелку с яблоками, чтобы они не отрывались на перекуры.