Готовитесь к школе? Запущена горячая линия по вопросам качества школьных товаров

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества школьных принадлежностей и детских товаров, сообщается на сайте ведомства.

"Специалисты Роспотребнадзора с 19 августа по 2 сентября 2019 года проведут тематическое консультирование по телефонам горячих линий, на личных приемах в управлениях ведомства по субъектам РФ и консультационных центрах (пунктах) для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии в регионах", – говорится в сообщении.

С вопросами можно обращаться по бесплатному круглосуточному номеру: 8 (800) 555-49-43.

Операторы осуществляют первичную консультацию, а также по отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.

Специалисты помогут найти информацию о фальсифицированных продуктах на государственном портале по защите прав потребителей и разъяснят, что должна содержать маркировка школьных принадлежностей и детских товаров.

Как отметили в Роспотребнадзоре, ежегодно в ведомство поступают тысячи обращений, связанных с подготовкой к новому учебному году. Чаще всего родителей интересуют требования, которые предъявляются к качественным характеристикам одежды, обуви, школьных ранцев, учебников и канцелярских товаров.

Ранее сообщалось, что школьная форма, рюкзак и пенал подешевели в Барнауле на 3% и обойдутся в 2308 рублей. Некоторые родители недоумевают, почему им постоянно приходится покупать ранец, поскольку старый начинает разваливаться чуть ли не сразу после приобретения.