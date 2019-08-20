Больше МРОТ: зарплаты алтайских учителей вырастут с нового учебного года

С 1 сентября зарплаты алтайским учителям начнут рассчитывать по новой системе. Отраслевая модель придет на смену системе оплаты в ученико-часах. Прибавку к зарплате первыми ощутят педагоги, получающие менее 15 тысяч рублей в месяц. В том числе увеличение оплаты труда позволит привлечь в школы новых специалистов. Пока в некоторых учреждениях нет физиков и биологов. Об этом журналистам рассказал министр образования и науки региона Максим Костенко на пресс-конференции, посвященной подготовке школ к новому учебному году.

Кадровый вопрос

По словам Костенко, в Алтайском крае сложился дефицит кадров: школам не хватает 300 учителей. В министерстве об этом знают, и уже с апреля вели работу вместе с педагогическими колледжами, университетами, центрами занятости.

"По нашим прогнозам, до 2 сентября вакансии будут закрыты. В основном не хватает специалистов начальных классов, учителей вторых иностранных языков. 15 учителей сельских школ, где исторически сложилось, что педагогов с квалификацией иностранного языка нет вообще, прошли переподготовку. Впервые на переподготовку направлены средства краевого бюджета. Всего – 3 млн рублей. Не хватает учителей химии, биологии, физики", – отметил он.

Преподавать в школах также могут специалисты с высшим непрофильным образованием. Это позволяет не ждать окончания четырехлетнего цикла подготовки учителя (учебу в бакалавриате), а, например, на базе технического образования получить образование магистра по педагогическому направлению.

Министр приводит в пример Ивана Гребенкина – победителя конкурса "Учитель года Алтая – 2018". В 2011 году он окончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова по специальности "Системы автоматизированного проектирования", а в 2015 году получил педагогическое образование в Алтайском государственном университете.

"Мы работаем и по направлению продолжительной педагогической практики. Сейчас ожидаем поправки в федеральный закон № 273, где фактически будет введено неоконченное высшее образование. Так, ученики старших курсов могут быть устроены в школы и работать. Мы видим, как ребята на продолжительную практику уезжают к себе по месту жительства", – добавляет министр.

Денежный вопрос

С сентября заработная плата алтайским учителям будет начисляться по новой системе. В ее основе – фиксированный оклад, или гарантированная часть, как сказал Максим Костенко. До 1 сентября он составлял 2950 рублей, с начала учебного года вырастет до 7010 рублей. Именно от этой суммы будут рассчитывать компенсационные и стимулирующие выплаты.

"Для всех муниципалитетов мы уравняли обязательные выплаты. Не будет ни одной школы, где бы не учитывалась проверка тетрадей. Гарантированная часть выходит на МРОТ. Те учителя, которые получают меньше 15 тысяч рублей, а таковых около трех тысяч человек, первыми почувствуют увеличение заработной платы", – отметил Костенко.

К окладу прибавляется компенсационная часть, обязательная для всех. Она включает стаж и нагрузки, например, проверку тетрадей. Также с сентября вводят добавочные коэффициенты в связи с плотностью учеников в классе. На них могут рассчитывать специалисты, в классе которых больше 14 учеников. За каждого последующего (15-го, 16-го и так далее) к зарплате добавят 0,01% от оклада.

Костенко отмечает, что понять новую систему оплаты труда непросто. Поэтому в середине сентября на базе Министерства образования начнет работу горячая линия.

Цифра

Краевой фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных школ (без учета дошкольных учреждений) составляет 7,8 млрд рулей.