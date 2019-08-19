Снова падаем: курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей

19 августа курс доллара впервые с февраля 2019 года превысил 67 рублей, пишут "Известия".

По мнению специалистов, падение рубля продолжится и далее.Так, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Константин Карпов заявил изданию, что в ближайшие несколько месяцев рубль продолжит слабеть.

Главный стратег "Универ Капитал" Дмитрий Александров косвенно в падении рубля обвинил Евросоюз, который "до сих пор выясняет отношения с Британией по Brexit".

"В это время Италия, Греция уже живут в долг и вот-вот к ним будут присоединяться другие страны еврозоны. Евро дешевеет к доллару, а поскольку ЕС наш важный торговый партнер и мы имеем с ними множественные взаимные расчеты в национальных валютах, то рубль дешевеет вслед за ним", — заявил главный стратег "Универ Капитал".