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Снова падаем: курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей

, ИА "Амител"
Рубль продолжит падение, считают эксперты
Деньги/Фото: yandex.ru

Деньги/Фото: yandex.ru

19 августа курс доллара впервые с февраля 2019 года превысил 67 рублей, пишут "Известия".

По мнению специалистов, падение рубля продолжится и далее.Так, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Константин Карпов заявил изданию, что в ближайшие несколько месяцев рубль продолжит слабеть.

Главный стратег "Универ Капитал" Дмитрий Александров косвенно в падении рубля обвинил Евросоюз, который "до сих пор выясняет отношения с Британией по Brexit".

"В это время Италия, Греция уже живут в долг и вот-вот к ним будут присоединяться другие страны еврозоны. Евро дешевеет к доллару, а поскольку ЕС наш важный торговый партнер и мы имеем с ними множественные взаимные расчеты в национальных валютах, то рубль дешевеет вслед за ним", — заявил главный стратег "Универ Капитал".

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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