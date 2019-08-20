Прогноз погоды в Алтайском крае: до +24°C, ливни, грозы и град

Во вторник, 20 августа, в Алтайском крае ожидается теплая погода, сообщает краевой ЦГМС. Температура воздуха будет держаться на уровне от +19°C до +24°C.

В отдельных районах ожидаются дожди. В южной и восточной частях региона местами пройдут ливни, грозы и град. В утреннее время снизится видимость из-за тумана.

Также прогнозируется порывистый ветер – воздушный поток местами может достигать 15 м/с. В темное время суток похолодает – от +7°C до +12°C.

В Барнауле днем столбик термометра будет показывать от +19°C до +21°C. Временами осадки, возможна гроза.

Синоптики прогнозируют, что с наступлением темноты станет прохладно – от +9°C до +11°C. Ветер ожидается слабый. Его скорость составит от 4 до 9 м/с.