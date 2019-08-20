Расширить ареал раскопок на площади Свободы просят в Барнаульской епархии

Церковь выступает за расширение ареала раскопок на площади Свободы в Барнауле, рассказал "Политсибру" главный архитектор Барнаульской епархии РПЦ отец Георгий (Крейдун).

"Нам хотелось бы провести археологические изыскания ближе к улице Пушкина, то есть в месте расположения Петропавловского собора – там должны находиться наиболее многочисленные и интересные захоронения, – заявил священнослужитель. – Этот вопрос принципиален для города, ведь Петропавловский собор был как историческим, так и духовным центром Барнаула. И не только Барнаула, но и всего Алтайского края".

Сейчас на улице Ползунова продолжаются археологические раскопки, но они не выходят за пределы работ по прокладке ливневой канализации.

Улица Ползунова по старшинству – третья в городе, из сохранившихся улиц – самая старая. При основании завода здесь сделали первое городское кладбище. Его территория признана памятником истории, на котором похоронены Андреас Беэр, Иван Ползунов и другие.

На этом месте стояла Петропавловская церковь. Начали строить ее в 1748 году, а закончили в 1750-м. Она быстро пришла в негодность, поскольку была деревянной, а место здесь болотистое и грунтовые воды очень высоко залегают.

Потом уже московский архитектор спроектировал каменный собор. Он был построен чуть севернее в 1771 году. Деревянную церковь разобрали.

Ранее активисты общественной организации "Гражданский патруль" выступили с инициативой воссоздать Петропавловский собор в Барнауле.

Как сообщил Amic.ru представитель организации Игорь Берг, общественники на имя главы Барнаула Сергея Дугина направили предложение произвести раскопки в том месте, где до 1935 года располагался собор Петра и Павла.

Инициаторы просят музеефицировать фундамент здания и включить его в список культурного наследия. Инициатива нашла поддержку у Русской православной церкви.

Петропавловский собор – это первое каменное здание города. Его история – неотъемлемая часть истории города Барнаула. Стройный силуэт Петропавловского собора подчеркивал основную композиционную ось исторического центра Барнаула.

В 1935 году на фоне антирелигиозной кампании, проводимой в СССР, Петропавловский собор был разрушен. В настоящее время на его территории (площадь Свободы) располагается сквер, в котором в разные годы были установлены: памятник дважды Герою Советского Союза летчику П.А. Плотникову (1953), бюст И.И. Ползунову (1987), памятник жертвам политических репрессий (2010).