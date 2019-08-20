Поверка или новый счетчик. Что выгоднее – считайте с инфографикой от Amic

Раз в 16 лет электросчетчик требует внимания своего владельца. Необходимо проверить его работу, поверить на точность, либо заменить. Что выгоднее для барнаульцев: поверить счетчик или установить новый – считайте вместе с инфографикой от Amic.
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Узнать сроки эксплуатации счетчика просто: посмотрите на циферблат прибора, там указана необходимая информация. Также можно посмотреть сроки в техпаспорте счетчика, либо на сайте Росстандарта. В поле справа введите тип счетчика, который указан на его циферблате. Далее по году вы определите завод-изготовитель данного прибора учета и все его характеристики.
Помните, что только сотрудники энергокомпании имеют право снимать пломбы и составлять акт осмотра. Для абонентов БГЭС эти услуги выполняет ООО "Барнаульская сетевая компания". Срыв пломбы самостоятельно либо посторонними лицами будет расценен как попытка вмешательства в работу счетчика. За это грозит большой штраф. Вызов контролера Барнаульской горэлектросети – бесплатный.
Комментарии
С каких это пор акт о том, что счётчик нерасчетный стал платным? Такое ощущение, что это реклама каких-то мошенников.
Меняли в этом году, не все так просто. Услуга под ключ не работает. Во все инстанции идешь сам, при этом отпрашиваешься с работы (3 раза). Чтобы опломбировать счетчик, приходится ждать целый день, в определенное время не приходят.
20.08.2019 11:00
- гость -
чушь какая-то. У вас своя УК есть? Это их обязанность. Время должно точно обговариваться. Вся процедура занимает 15мин. максимум. Вы делаете чужую работу. Хоть опломбировка, хоть поверка. Звонок в УК, договорились. Пришел, заменил/проверил и ВСЕ! УК сама отправляет все данные в водоканал.