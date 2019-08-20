Поверка или новый счетчик. Что выгоднее – считайте с инфографикой от Amic

Раз в 16 лет электросчетчик требует внимания своего владельца. Необходимо проверить его работу, поверить на точность, либо заменить. Что выгоднее для барнаульцев: поверить счетчик или установить новый – считайте вместе с инфографикой от Amic.

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Узнать сроки эксплуатации счетчика просто: посмотрите на циферблат прибора, там указана необходимая информация. Также можно посмотреть сроки в техпаспорте счетчика, либо на сайте Росстандарта. В поле справа введите тип счетчика, который указан на его циферблате. Далее по году вы определите завод-изготовитель данного прибора учета и все его характеристики.

Помните, что только сотрудники энергокомпании имеют право снимать пломбы и составлять акт осмотра. Для абонентов БГЭС эти услуги выполняет ООО "Барнаульская сетевая компания". Срыв пломбы самостоятельно либо посторонними лицами будет расценен как попытка вмешательства в работу счетчика. За это грозит большой штраф. Вызов контролера Барнаульской горэлектросети – бесплатный.