Умеет слушать. Депутат рассказал о встрече с врио главы Алтая

Депутат горсовета Горно-Алтайска Игорь Ялимов поделился впечатлениями о врио главы Республики Алтай Олеге Хорохордине после личной встречи.

"У человека очень редкое качество – уметь слушать и слышать собеседника, – написал на своей странице в социальной сети Facebook парламентарий. – Несмотря на то что был конец дня – ни тени усталости, сосредоточен и четко определяет основную линию, нет высокомерия, но и желания подыграть собеседнику не заметил".

Ялимов также восхитился тем, что Хорохордин сохранял поразительную бодрость и концентрацию внимания, даже несмотря на то, что общение проходило в вечернее время после его переговоров с двумя федеральными министрами, посетившими республику.

В связи с этим народный избранник проникся уважением к выбору президента Владимира Путина, назначившего врио главы региона именно Хорохордина.

"Я думаю, у него получится, а Республика Алтай получит ускорение в социально-экономическом развитии", – выразил свое мнение депутат.