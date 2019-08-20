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Новости

Иномарка перевернулась в вырытую коммунальщиками яму в Барнауле

, ИА "Амител"
Территорию работ огородили, но это не спасло горе-автолюбителя
Фото: vk.com/barneos22

Фото: vk.com/barneos22

В Барнауле автомобиль Ford Focus упал в яму, вырытую коммунальщиками для ремонта 30 метров коллектора, сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте". ДТП случилось поздним вечером 19 августа.

Территория огорожена блоками и сигнальной гирляндой, однако горе-автолюбитель как-то сумел преодолеть эту "полосу препятствий" и перевернулся.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

20.08.2019 09:05
krash

А точно, ограждение не поставили уже ПОСЛЕ случившегося, дабы прикрыть зады?

0  0
20.08.2019 09:10
- гость -

Для Барнаула это классика: на Калинина авто падал в яму, на Малахова-Власихинская падал, теперь здесь.

0  0
20.08.2019 09:24
- гость -

Эх пластмассовые заграждения ветром слабым сносит

0  0
20.08.2019 09:41
гость

Пришли, увидели, что машина лежит, быстро поставили ограждения с дыркой под размер машины, типа, пробил

0  0
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