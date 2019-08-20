Министр науки и высшего образования посетил Горно-Алтайск

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков 19 августа с рабочим визитом посетил Горно-Алтайск, сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай.

Одним из мест, где побывал чиновник в сопровождении врио главы региона Олега Хорохордина, стал Горно-Алтайский государственный университет. Там Котюков ответил на вопросы студентов и пообщался с руководством вуза.

Ректор Валерий Бабин рассказал о планах открыть новые направления обучения. Учреждение планирует выпускать специалистов в областях электроэнергетики и электротехники. Министр позитивно оценил эти планы.

"Вуз, как единственное высшее учебное заведение республики, на своей площадке должен сосредоточить весь потенциал всех научных учреждений региона и трансформировать его в новые знания и новые компетенции", – подчеркнул Котюков.