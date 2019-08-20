Количество преступлений в Новосибирской области в 2019 году увеличилось на 8%, сообщают "Вести-Новосибирск" со ссылкой на региональную прокуратуру. Наиболее заметно выросло количество краж – на 15%.
При этом по многим другим позициям удалось добиться снижения. В их числе вымогательства (-23,9%), причинение тяжкого вреда здоровью (-20,4%), мошенничества (-16,1 %) и убийства (-10,7 %).
Комментарии
Новосибирцы стали чаще воровать
А барнаульцы?
кормовая база сократилась в разы.
походу толи ещё будет.
Работы нет, а за жкх платить надо и есть каждый день хочеться!