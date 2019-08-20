Прогноз курса доллара к рублю дали аналитики Сбербанка

На фоне резкого падения рубля по отношению к доллару аналитики Сбербанка дали прогноз дальнейших колебаний валюты, сообщает издание о финансах profinance.ru.
Так, руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Ренат Малин считает, что падение до 67 рублей за доллар избыточно, и вскоре рубль немного укрепится.
"По нашим оценкам, в краткосрочной перспективе торги российской валютой могут сместиться в диапазон 65,5-66,5 рубля за доллар", – утверждает Малин.
Напомним, 19 августа курс доллара впервые с февраля 2019 года превысил 67 рублей. Это связывают с нестабильной ситуацией в Евросоюзе, с которым у России устойчивые торговые связи.
Комментарии
"Это связывают с нестабильной ситуацией в Евросоюзе"
И что ЕС определяет нам курс $?!
Нет - свой ЦБ!!!! Может всё проще? Нефть упала в цене - доходы к бюджет меньше (порядка 50% добытой сырой нефти идет на экспорт, а + ещё и продукты переработки) Опустили рубль - доходы выровнялись.
Август 2019весьма интересен с точки зрения демонстрации того, что грозит экономике в недалеком будущем.
Три основных внешних риска: санкции, падение мировых цен на нефть, общее замедление роста и переход к рецессии мировой экономики.
Начнем с санкций. Все, конечно с облегчением вздохнули, что запрет на покупку российских госбумаг не коснулся рублевых облигаций. Да, «химические» санкции в отношении российского госдолга в таком виде – это не очень страшно. Вот если бы американцам запретили покупать рублевые облигации федерального займа (ОФЗ) – это было бы очень чувствительно. Однако надо же себе реально представлять, что будет в этом плане в недалеком будущем. А будущее такое: сегодня американцы «потренировались» на валютных гособлигациях, а завтра (до американских президентских выборов 2020 года) они с очень большой долей вероятности распространят свой запрет и на рублевые госбумаги.
Соответствующий законопроект уже не только существует, но и, как известно, одобрен Палатой представителей американского Конгресса.
Теперь о ценах на нефть – они будут и дальше снижаться до очень неприятных для российской экономики уровней, менее 50 долларов за баррель. Главная причина – замедление Китая, замедление мировой экономики в целом, развитие со стороны США «сланцевого» успеха. Обратите внимание: цены на нефть не удерживаются на относительно высоком уровне даже в условиях серьезной геополитической напряженности. Представьте, что будет, если градус этой напряженности (в отношениях с тем же Ираном) хоть немного снизится. Цены просто рухнут, никакой ОПЕК+ не поможет. Мировая экономика созрела для очередного экономического кризиса циклического характера, «пузыри» надулись (на том же фондовом рынке США, к примеру). Это значит, что для начала такого кризиса нужен просто «спусковой крючок». Торговая война между США и Китаем очень хорошо подходит на роль такого «крючка». В августе 19 риски обозначились достаточно явно. Самое интересное будет позднее, плюс закредитованность населения РФ, падение реальных доходов, и пазл сложит
Если высказались аналитики Сбербанка, то точно ждите обратного... Бакс еще выше полезет ))