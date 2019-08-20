Филиалы опорного Алтайского государственного университета, расположенные в Рубцовске, Бийске и Белокурихе, успешно прошли государственную аккредитацию сроком на шесть лет, до 2025 года.

Выездная часть аккредитации в Бийском и Белокурихинском филиалах АлтГУ проходила с 20 по 24 мая 2019 года, в Рубцовском институте (филиале АлтГУ) – с 1 по 5 июля. Завершив работу в филиалах, экспертная комиссия передала документы на рассмотрение Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки. Приказы о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации размещены на официальном сайте Рособрнадзора.

Напомним, весной 2019 года Алтайский государственный университет был признан прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности в отношении всех заявленных уровней профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки сроком на 6 лет. Выездная работа экспертов непосредственно в университете прошла с 11 по 15 марта. После этого сформированный пакет документов более месяца проходил проверку, по итогам которой выводы о положительных результатах работы экспертной группы были подтверждены Рособрнадзором. Проверке подлежали 28 укрупненных групп специальностей по 205 образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры).

По всем реализуемым образовательным программам, заявленным на государственную аккредитацию, получены положительные заключения экспертных комиссий и изданы приказы об аккредитации.

Таким образом, Рособрнадзор подтвердил, что содержание и качество образовательных программ в АлтГУ и его филиалах находятся на высоком уровне и соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.