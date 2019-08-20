Ни одна школа в Алтайском крае не была ликвидирована – Максим Костенко

Ни одна школа в Алтайском крае в 2019 году не была закрыта, заявил министр образования и науки региона Максим Костенко на пресс-конференции, посвященной подготовке школ к новому учебному году.

"В 2018 году на территории региона работали 1097 учреждений. Из них 7 – частные школы и 38 – краевые, не имеющие филиалов. У оставшихся 1052 было 403 филиала. В 2019 году количество филиалов выросло на 11, до 414, но общее число осталось неизменным – 1052. В статус филиалов перешли малокомплектные заведения", – посчитал министр.

При этом в Барнауле в начале января состоялось открытие школы № 135, зато в Бийске вечерняя сменная школа № 60 была присоединена к общеобразовательной. Произошло замещение единицы, отметил Костенко.

"До конца года мы открываем несколько объектов. Так, 60 млн рублей направлено на школу в селе Первомайском Бийского района, откроется школа на 40 мест в селе Покровка Локтевского района, в октябре введут в эксплуатацию пристрой на 300 мест к школе в Калманском районе. За счет пристроя вырастет количество мест и в Ключевской средней общеобразовательной школе. К концу года мы рассчитываем принять школу на 550 мест в Барнауле".

Добавим, что до 2025 года в Алтайском крае планируют построить 34 учебных заведения и 42 пристроя к действующим общеобразовательным учреждениям (около 25 тысяч новых мест), отремонтировать более 300, оснастить новым оборудованием (учебным, производственным, кухонным, автотранспортом) 100% школ края.