Шарлотка с яблоками: идеальный рецепт пышного и нежного пирога

Сезон яблок в разгаре, а значит, пора баловать домашними сладостями своих родных. Предлагаем идеальный рецепт невероятной, обалденной, нежной и сочной шарлотки от популярного барнаульского фудблогера Sofi. А цитрусовые нотки, добавленные в пирог, сведут с ума любого.

Шарлотка

Что потребуется?

Яблоки 500 г

Сахар 150 г

Мука 160 г

Разрыхлитель 5 г

Сметана 200 г (10-15%)

Яйцо куриное 4 шт.

Ванильный сахар 1 ч.л.

Цедра лимона 1 ч.л

Как готовить?

1. Яйца немного перемешать, добавить ванильный сахар и взбить в течение минуты. Затем всыпать весь сахар и взбивать до получения белой пышной массы ~5 минут.

2. Добавить сметану и лимонную цедру и аккуратно перемешать (без венчика).

3. В полученную сметанно-яичную смесь добавить просеянную муку с разрыхлителем, все аккуратно перемешать.

4. Дно жаропрочной формы застелить пергаментной бумагой (по желанию) или смазать сливочным маслом.

5. Яблоки нарезать тонкими дольками и половину выложить на дно формы. Затем вылить тесто и выложить оставшиеся яблоки. Здесь можно включить фантазию.

6. Поставить форму в разогретую до 180°С духовку на 40-50 минут, проверять деревянной палочкой.

7. Дать остыть в форме минут 15, вынуть, посыпать сахарной пудрой и угощать родных и друзей.

Приятного аппетита!

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