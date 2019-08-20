Шарлотка с яблоками: идеальный рецепт пышного и нежного пирога

Сезон яблок в разгаре, а значит, пора баловать домашними сладостями своих родных. Предлагаем идеальный рецепт невероятной, обалденной, нежной и сочной шарлотки от популярного барнаульского фудблогера Sofi. А цитрусовые нотки, добавленные в пирог, сведут с ума любого.
Шарлотка
Что потребуется?
- Яблоки 500 г
- Сахар 150 г
- Мука 160 г
- Разрыхлитель 5 г
- Сметана 200 г (10-15%)
- Яйцо куриное 4 шт.
- Ванильный сахар 1 ч.л.
- Цедра лимона 1 ч.л
Как готовить?
1. Яйца немного перемешать, добавить ванильный сахар и взбить в течение минуты. Затем всыпать весь сахар и взбивать до получения белой пышной массы ~5 минут.
2. Добавить сметану и лимонную цедру и аккуратно перемешать (без венчика).
3. В полученную сметанно-яичную смесь добавить просеянную муку с разрыхлителем, все аккуратно перемешать.
4. Дно жаропрочной формы застелить пергаментной бумагой (по желанию) или смазать сливочным маслом.
5. Яблоки нарезать тонкими дольками и половину выложить на дно формы. Затем вылить тесто и выложить оставшиеся яблоки. Здесь можно включить фантазию.
6. Поставить форму в разогретую до 180°С духовку на 40-50 минут, проверять деревянной палочкой.
7. Дать остыть в форме минут 15, вынуть, посыпать сахарной пудрой и угощать родных и друзей.
Приятного аппетита!
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