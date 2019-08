На Gamescom 2019 показали премьеры Call of Duty, Need for Speed и "Ведьмак 3"

На церемонии открытия международной выставки Gamescom 2019 в Кельне представили больше двадцати мировых премьер, сообщает издание "Игромания".

Предлагаем ознакомиться с тремя долгожданными пополнениями из знаменитых серий игр, которые обещают стать хитами продаж.

Серия гоночных компьютерных игр Need for Speed от EA берет свое начало еще в 1994 году. С тех пор она одна из самых знаменитых среди геймеров. В этом году им предстоит знакомство с Need for Speed Heat.

Серия Call of Duty от Activision почти на 10 лет моложе. Однако этот шутер от первого лица, где игроку предстоит стать участником военной кампании, с 2003 года успел обзавестись огромным числом почитателей. Наверняка они ждут новинку Call of Duty: Modern Warfare. На PS4 она выйдет уже 23 августа.

"Ведьмак" (The Witcher) от поляков из CD Projekt RED – самая молодая серия из представленной тройки. Ролевая игра по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского берет свое начало в 2007 году. 15 октября на платформу Nintendo Switch выйдет "Ведьмак 3: Дикая Охота".