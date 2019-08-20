Пять часов в очереди: тысячи людей пришли посмотреть на Кубок Стэнли в Новосибирске

Несколько тысяч новосибирцев выстроились в очередь в воскресенье, 19 августа, перед ледовым дворцом "Сибирь", чтобы посмотреть и сфотографироваться с Кубком Стэнли. Легендарный трофей привез в родной город нападающий "Сент-Луиз Блюз" Владимир Тарасенко.
Кубок выставляли с 10:30 до 15:00 по местному времени, и некоторые поклонники занимали очередь уже с раннего утра. В итоге сотни людей, простояв несколько часов под дождем, так и не успели зайти в ЛДС "Сибирь". Но в целом визит Тарасенко можно назвать удавшимся, сообщает Sports.ru. Сделать фото с хоккеистом и Кубком Стэнли смогли больше 3000 человек, многие из которых приехали из других городов.
Свершилось! Кубок Стэнли приехал в Новосибирск! После 5 часов стояния в очереди: фото с кубком и Тарасенко! Эмоции переполняют, пусть и от небольшого времени нахождения рядом с ним. Но прикоснуться, да и ещё получить фото с кубком, которому больше 100 лет (разыгрывается с 1892 года). Кубок который выигрывали такие великие хоккеисты как: Лемье, Гретски, Ягр, Фетисов, Фёдоров, Дацюк, Айзерман, Овечкин, Малкин, Кросби и многие-многие другие, а кто-то и не один раз, просто дух захватывает!!!! Верим, что Володя ещё не один раз достигнет этой вершины, а подрастающее поколение новосибирских хоккеистов будет тоже стремится к этой вершине!!!!! #кубокСтэнли2019 #ТарасенкоНашЧемпион #ВпередРоссия #ВладимирТарасенко
Я СЧАСТЛИВА 😻 Для кого-то покажется ну фотография с кубком, ну с хоккеистом, ничего особенного, но это только для Вас🙃 Для меня это момент радости! Радость увидеть в своей жизни легендарный кубок Стэнли 🏆 Радость встретить в живую воспитанника Сибири Владимира, который действительно с добротой и благодарностью встречает каждого болельщика😌 Хоккея много не бывает никогда, а со мной он повсюду 🤟🏻 ну или я всегда рядом с ним 😏 #кубокСтэнли #кубокстэнли2019 #новосибирск #sibir #tarasenko91 #кубокстэнлиновосибирск
Сегодня не концерт "Ленинграда" и не начало хоккейного сезона — сегодня повод для мощного ажиотажа у ЛДС "Сибирь" другой: Вова Тарасенко привёз Кубок Стэнли в Новосибирск. Для нескольких тысяч болельщиков не помеха будний день и начавшийся дождь. Увидеть самый крутой клубный трофей в мире — бесценно😎 #Тарасенко #vt91 #КубокСтэнливНовосибирске #stanleycup2019 #кубокстэнли
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