Пять часов в очереди: тысячи людей пришли посмотреть на Кубок Стэнли в Новосибирске

Несколько тысяч новосибирцев выстроились в очередь в воскресенье, 19 августа, перед ледовым дворцом "Сибирь", чтобы посмотреть и сфотографироваться с Кубком Стэнли. Легендарный трофей привез в родной город нападающий "Сент-Луиз Блюз" Владимир Тарасенко.

Кубок выставляли с 10:30 до 15:00 по местному времени, и некоторые поклонники занимали очередь уже с раннего утра. В итоге сотни людей, простояв несколько часов под дождем, так и не успели зайти в ЛДС "Сибирь". Но в целом визит Тарасенко можно назвать удавшимся, сообщает Sports.ru. Сделать фото с хоккеистом и Кубком Стэнли смогли больше 3000 человек, многие из которых приехали из других городов.