Самолет "Победы" со 173 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Армении

Самолет авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, пишет РБК.

Инцидент произошел около 20:04 мск. По предварительным данным, при посадке лайнер Boeing 737-800 хвостом задел взлетно-посадочную полосу, из-за чего задняя часть самолета была повреждена.

На борту находились 173 пассажира.

Для расследования происшествия будет создана комиссия, следующий рейс выполнит резервный самолет "Победы".

В пресс-службе авиакомпании заявили, что пострадавших нет.

"Есть подозрение на касание хвостовой пятой, предназначенной для защиты фюзеляжа, при уходе на второй круг", – пояснили в авиакомпании.

"Делать выводы о жесткой посадке преждевременно", – добавили в компании.

16 августа рейс "Победы" из Минеральных вод в Москву был задержан из-за того, что в двигатель самолета попала птица.