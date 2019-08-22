Покупка большой квартиры – это приятное, но очень ответственное дело. Как правило, просторное жилье приобретают дружные семьи с детьми, поэтому важно подобрать "квадраты" с оптимальным соотношением цены и качества. На рынке недвижимости Барнаула сейчас действует отличное предложение – акция "Большие скидки на большие квартиры" от группы компаний "Алгоритм".

Почему стоит обратить внимание на это предложение?

Скидка с каждого "квадрата" – 1500 рублей

Цена за квадратный метр больших квартир всегда ниже, чем малогабаритных в этом же доме. К тому же сейчас стоимость станет еще меньше – с каждого квадрата вы получаете скидку 1500 рублей. Таким образом, в рамках акции цена за 1 кв. метр в трехкомнатной квартире составит от 38 000 рублей.

Функциональные планировки

Планировки трех- и четырехкомнатных квартир от ГК "Алгоритм" идеальны: пространство в них тщательно продумано и спланировано. Каждое помещение обладает своим функционалом, в квартирах нет темных и бесполезных углов. Высокие потолки, изолированные комнаты, минимум несущих стен – выберите свою идеальную просторную квартиру от ГК "Алгоритм".

Совсем скоро можно будет получить ключи

Квартиры по акции продаются в домах, срок сдачи которых I квартал 2020 года, а значит ждать новую жилплощадь остается совсем недолго. У вас как раз будет достаточно времени для планирования ремонта, выбора материалов и элементов декора.

Акция "Большие скидки на большие квартиры" действует до 1 ноября 2019 года. Скидка на трех- и четырехкомнатные квартиры в ЖК "Титан" и ЖК "Джаз" – 1500 рублей с квадратного метра.

Подробности акции можно узнать по телефону: 8 (3852) 72-00-82.

Застройщик: ООО "СЗ ИСК "Алгоритм". Проектные декларации на сайте alg22.ru.