Снижение зарплаты исходя из числа перекуров прокомментировали в Совфеде

Введение штрафов за перекуры на работе вряд ли удастся реализовать, поскольку законодательство не предусматривает применение таких мер, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совфеда по соцполитике Валерия Рязанского.

"Режим рабочего времени специально оговорен, тут трудно будет уследить, кроме того, на предприятиях нет надсмотрщиков. Административное законодательство не позволяет это делать, кроме как в специально оговоренных случаях, когда речь идет о производственных процессах, где курение запрещено в силу других причин", – отметил Рязанский.

По его мнению, в вопросе борьбы с курением на производстве важна мотивация сотрудников к здоровому образу жизни, а не наказание. К примеру, денежное вознаграждение или дополнительные дни отпуска.

Ранее курящим россиянам предложили снижать зарплату исходя из числа перекуров.