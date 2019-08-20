Путин о митингах: "Никто не имеет права доводить ситуацию до столкновений"

Никто не имеет права доводить ситуацию до столкновений, а виновные в этом должны быть наказаны, заявил президент России Владимир Путин, говоря о митингах в Москве, сообщает РИА "Новости".

"Никто – ни власти, ни какие-то группы граждан – не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с этим самым российским законом", – сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

При этом он подчеркнул, что граждане имеют право на мирные протесты в соответствии с законодательством, и власти не должны этому мешать.

Также Путин обратил внимание на то, что в июле и августе акции были санкционированы властями и прошли мирно, без всяких эксцессов.

В качестве примера он привел протесты во Франции, где, по его словам, погибли 11 человек, еще 2,5 тысячи получили ранения, из которых две тысячи полицейских.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил и оправдал жестокость полиции на митингах в Москве.