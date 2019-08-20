Присяжные вынесли вердикт по делу убийства Михаила Седова

Присяжные заседатели вынесли вердикт по делу убийства барнаульца Михаила Седова. Они посчитали, что у следователей достаточно доказательств вины подсудимых Михаила Поспелова и Евгения Кочергина, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Напомним, 2 октября 2018 года 38-летний житель Барнаула и его автомобиль бесследно пропали. Тело Михаила Седова обнаружили через несколько дней в лесополосе.
По подозрению в убийстве ради наживы задержали двух 21-летних парней. Как установлено следствием, в день гибели жителя Барнаула они присматривали в гаражно-строительном кооперативе на ул. Малахова дорогие автомобили, планируя угон.
В поле их зрения попала Subaru, принадлежащая Седову. Парни избили владельца авто металлическими монтажками, закрыли его в багажнике и вывезли на озеро Пионерское.
Там они нанесли мужчине пять ножевых ранений, а его тело спрятали в лесу. Машину Михаила угонщики бросили в районе пос. Власиха, на ул. Ковыльной, забрав только деньги.
Михаил Поспелов и Евгений Кочергин признаны виновными в убийстве, сопряженном с разбоем. Им грозит пожизненное заключение. Наказание обвиняемым суд назначит позднее.
Комментарии
посчитали, что у следователей достаточно доказательств
значит предъявили доказательства
Не верю. Пытаться угнать такой редкий автомобиль, к тому же не очень дорогой. На запчасти не продать. Продавать если как авто, то это сразу спалиться.
А потом его бросить. Д
а, еще и так по глупому угнать, зная, что рядом свидетели. Долго бить, забрать жертву с собой... Глупости...
может они обдолбанные были в тот момент???
Александр, а у нас так "правосудие" и работает! Труп есть, убийцы есть, доказательства есть, а это значит всё прекрасно. А то что в этом элементарного смысла нет их не беспокоит.