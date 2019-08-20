Присяжные вынесли вердикт по делу убийства Михаила Седова

Присяжные заседатели вынесли вердикт по делу убийства барнаульца Михаила Седова. Они посчитали, что у следователей достаточно доказательств вины подсудимых Михаила Поспелова и Евгения Кочергина, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, 2 октября 2018 года 38-летний житель Барнаула и его автомобиль бесследно пропали. Тело Михаила Седова обнаружили через несколько дней в лесополосе.

По подозрению в убийстве ради наживы задержали двух 21-летних парней. Как установлено следствием, в день гибели жителя Барнаула они присматривали в гаражно-строительном кооперативе на ул. Малахова дорогие автомобили, планируя угон.

В поле их зрения попала Subaru, принадлежащая Седову. Парни избили владельца авто металлическими монтажками, закрыли его в багажнике и вывезли на озеро Пионерское.

Там они нанесли мужчине пять ножевых ранений, а его тело спрятали в лесу. Машину Михаила угонщики бросили в районе пос. Власиха, на ул. Ковыльной, забрав только деньги.

Михаил Поспелов и Евгений Кочергин признаны виновными в убийстве, сопряженном с разбоем. Им грозит пожизненное заключение. Наказание обвиняемым суд назначит позднее.