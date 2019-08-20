Присяжные вынесли вердикт по делу убийства Михаила Седова

Присяжные заседатели вынесли вердикт по делу убийства барнаульца Михаила Седова. Они посчитали, что у следователей достаточно доказательств вины подсудимых Михаила Поспелова и Евгения Кочергина, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Напомним, 2 октября 2018 года 38-летний житель Барнаула и его автомобиль бесследно пропали. Тело Михаила Седова обнаружили через несколько дней в лесополосе.
По подозрению в убийстве ради наживы задержали двух 21-летних парней. Как установлено следствием, в день гибели жителя Барнаула они присматривали в гаражно-строительном кооперативе на ул. Малахова дорогие автомобили, планируя угон.
В поле их зрения попала Subaru, принадлежащая Седову. Парни избили владельца авто металлическими монтажками, закрыли его в багажнике и вывезли на озеро Пионерское.
Там они нанесли мужчине пять ножевых ранений, а его тело спрятали в лесу. Машину Михаила угонщики бросили в районе пос. Власиха, на ул. Ковыльной, забрав только деньги.
Михаил Поспелов и Евгений Кочергин признаны виновными в убийстве, сопряженном с разбоем. Им грозит пожизненное заключение. Наказание обвиняемым суд назначит позднее.
Комментарии
посчитали, что у следователей достаточно доказательств
значит предъявили доказательства
Не верю. Пытаться угнать такой редкий автомобиль, к тому же не очень дорогой. На запчасти не продать. Продавать если как авто, то это сразу спалиться.
А потом его бросить. Д
а, еще и так по глупому угнать, зная, что рядом свидетели. Долго бить, забрать жертву с собой... Глупости...
может они обдолбанные были в тот момент???
Александр, а у нас так "правосудие" и работает! Труп есть, убийцы есть, доказательства есть, а это значит всё прекрасно. А то что в этом элементарного смысла нет их не беспокоит.
А вы думаете эти два юных утырка обладают логикой?
Это не герои-антагонисты голливудских боевиков на тему разбоя, а реальные персонажи. Подавляющее большинство убийство совершаются от страха трусливыми людьми, не способными к самоконтролю и не владеющими логикой. Иначе им было бы очевидно, что даже в нашем весьма суровом обществе путь разбоя далеко не самый выгодный способ обогащения, даже из доступных таким пролетариям как они.
Тупость, помноженная на жадность и тупость, дали такой результат.
Человеческая глупость - худший из пороков, потому что он порождает все остальные. Так что перестаньте жалеть дурачков. Они опаснее чем вы думаете.
20.08.2019 12:35
макс
Пролетарий - это сейчас стало ругательством?
ну судя по инфе что тут была, получается, что присяжные как бы специальные какие то.
Убивать ради тачки которую хрен продашь даже по запчастям ради наживы как то глупо напрочь, а потом ещё и вывозить куда то за город имея не хилую вероятность по дороге запалиться когда вот он гараж куда можно спрятать.