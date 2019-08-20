Телецкий "Титаник". Дайверы показали снимки затонувшего на Алтае судна

Фото: Роман Воробьев, Татьяна Клименко / altzapoved.ru

Дайверы Роман Воробьев и Татьяна Клименко сделали завораживающие снимки "телецкого "Титаника" – затонувшего в Камгинском заливе теплохода "Ирбис", сообщает пресс-служба Алтайского государственного природного биосферного заповедника.

Крушение 21-метрового судна, способного перевозить до 12 пассажиров, случилось больше 25 лет назад – в 1993 году.

За время, проведенное на дне Телецкого озера, "Ирбис" достаточно хорошо сохранился. Местами даже можно заметить краску.

Он нашел свое пристанище на склоне: нос его расположился на десятиметровой глубине, а корма – в 17,5 метра от поверхности озера.

"Невозможно было не предаться созерцанию завораживающего зрелища: из сумрака постепенно вырисовываются сначала очертания, а потом и детали", – рассказали дайверы.