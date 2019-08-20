Министр науки задумался о спортивной подготовке студентов

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков во время визита в Республику Алтай рассказал о договоренностях с Минспорта по спортивной подготовке студентов вузов, сообщает ТАСС.

По его словам, ведомства планируют сочетать учебу и занятия спортом таким образом, чтобы спортивные таланты могли развиваться без ущерба для учебного процесса.

"Важно, чтобы ребята, которые обучаются в университетах и имеют спортивные таланты, могли эти таланты развивать, не конфликтуя с образовательными программами", – подчеркнул чиновник.

По его словам, такой подход также поможет расставить приоритеты при определении спортивной инфраструктуры, которая необходима вузам.