Заводская гарантия закончилась у половины спутников ГЛОНАСС

Более половины спутников ГЛОНАСС, находящихся на орбите, работают за пределами установленного производителем гарантийного срока, сообщает РИА "Новости".

Согласно данным на 19 августа, из 23 используемых аппаратов 13 работают за пределами гарантийного срока. Это спутники, запущенные в период с 2007 по 2011 год.

Спутники относятся к аппаратам серии ГЛОНАСС-М, имеют гарантированный семилетний срок работы и сейчас функционируют за его пределами. Самые старые превысили гарантийный срок на пять лет.

Если космические аппараты начнут массово выходить из строя, то в первую очередь могут пострадать основные потребители системы – военные, гражданские потребители могут даже не заметить произошедшего, отметил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Вице-президент по технологиям НП "ГЛОНАСС" Евгений Белянко уверен, что оператор системы действуют разумно, запуская спутники только по необходимости.

Ранее сообщалось, что Китай завершил создание конкурента российской ГЛОНАСС.