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Заводская гарантия закончилась у половины спутников ГЛОНАСС

, ИА "Амител"
Спутники относятся к аппаратам серии ГЛОНАСС-М и имеют гарантированный семилетний срок работы
Из 23 используемых аппаратов 13 работают за пределами гарантийного срока / Фото: Zen.yandex.com

Из 23 используемых аппаратов 13 работают за пределами гарантийного срока / Фото: Zen.yandex.com

Более половины спутников ГЛОНАСС, находящихся на орбите, работают за пределами установленного производителем гарантийного срока, сообщает РИА "Новости".

Согласно данным на 19 августа, из 23 используемых аппаратов 13 работают за пределами гарантийного срока. Это спутники, запущенные в период с 2007 по 2011 год.

Спутники относятся к аппаратам серии ГЛОНАСС-М, имеют гарантированный семилетний срок работы и сейчас функционируют за его пределами. Самые старые превысили гарантийный срок на пять лет.

Если космические аппараты начнут массово выходить из строя, то в первую очередь могут пострадать основные потребители системы – военные, гражданские потребители могут даже не заметить произошедшего, отметил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Вице-президент по технологиям НП "ГЛОНАСС" Евгений Белянко уверен, что оператор системы действуют разумно, запуская спутники только по необходимости.

Ранее сообщалось, что Китай завершил создание конкурента российской ГЛОНАСС.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

20.08.2019 13:11
- гость -

Ждем "звездопад" из спутников...

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20.08.2019 13:13
- гость -

Новые спутники запустить-то смогут?

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20.08.2019 14:21
технарь

и? ракеты у вояк перестали летать?
лучше напишите чё там у европейской Галилео.

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20.08.2019 14:26
- гость -

Не долго музыка играла... Не успела набрать ГЛОНАС полное покрытие и уже гарантия закончилась. Да чтож это такое в стране родной?!

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20.08.2019 14:37
- гость -

7 летний срок, фууууу
В СССР делали и строили на десятки лет использования, а сейчас 7 летний срок.
Смешно...

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20.08.2019 14:37
- гость -

14:21
технарь
и? ракеты у вояк перестали летать?

Нет конечно. Вон в Крыму недавно полетела и под Северодвинском стартовала.

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