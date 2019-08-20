Депутаты придумали, как освобождать водителей от штрафа

Депутаты Госдумы предложили не взимать штраф за нарушение ПДД, если сведения об этом несвоевременно размещаются на портале госуслуг, сообщает РИА "Новости".

Парламентарии внесли в нижнюю палату инициативу, согласно которой предлагается освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в 10-дневный срок.

По мнению авторов проекта, водители зачастую получают уведомления о наложении административных штрафов за нарушения, совершенные достаточно давно.

Ранее в ГИБДД предложили отменить скидку 50% на уплату дорожных штрафов для водителей, которые систематически нарушают ПДД.

Накануне Минтранс Алтайского края рассказал, как вандалы противостоят камерам на федеральных и региональных дорогах.