Фото на паспорт. Проект Макса Зидентопфа о том, что скрывается за скучными снимками

Макс Зидентопф – немецко-намибийский художник, который еще в начале года прославился инсталляцией "бесконечной песни" в пустыне Намиб. Он установил там несколько динамиков на солнечных батареях, проигрывающих на повторе песню группы Toto – Africa. Материалы для "вечного" музыкального центра выбирались максимально надежными.

В этот раз он привлек внимание проектом "Паспортные фотографии". Художник отмечает, что фото на документы всегда скучные и сильно регламентированные, в них нет простора для творчества. Поэтому решает это исправить своим немного безумным фотопроектом.