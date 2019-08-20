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Детское захоронение в виде лодки нашли на Алтае

, ИА "Амител"
Оно было создано в III-IV веках нашей эры
Фото: archaeology.nsc.ru

Фото: archaeology.nsc.ru

Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН при раскопке памятника  Курайка (III-IV вв. н.э.) в Курайской степи на Алтае нашли детскую погребальную колоду в виде лодки – такое захоронение необычно для степных кочевников, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

Археологический памятник Курайка сейчас находится в опасности, поскольку он расположен на краю естественной террасы, которая постоянно разрушается. Ученые ИАЭТ СО РАН выполняют там аварийно-спасательные работы.

"Курайка относится к гуннскому времени, III-IV веков нашей эры. Это эпоха переселения народов, когда с востока огромная часть населения двигалась на запад. И многое менялось в культуре – вплоть до мировоззрения, ритуалов и погребальных обрядов. Поэтому мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда в могильниках наземные сооружения одинаковые, а внутри наблюдается очень большое разнообразие, – рассказывает старший научный сотрудник сектора археологии бронзового и железного веков ИАЭТ СО РАН кандидат исторических наук Евгений Сергеевич Богданов. – Мы и до этого замечали, что у некоторых колод один из краев был подработан, заужен, но связывали этот факт с технологическими моментами добычи и обработки дерева. Однако недавно мы обнаружили колоду ребенка, у которой подработан нос, и считаем, что это имитация лодки".

Ученый отмечает, что для кочевников, которые были в основном скотоводами, такое захоронение выглядит довольно странно, тем более что протекающая рядом речка очень маленькая и не подходит для того, чтобы по ней перемещались на лодке. Однако мировоззренческое представление о реке мертвых фиксируется у очень многих народов.

В захоронении голова погребенного была на носу лодки, а ноги располагались в направлении, перпендикулярном реке. К тому же колода была обложена речными валунами. Рядом есть выходы сланца, однако люди предпочитали речные валуны, поднимая их на высоту около 70 метров. По словам Евгения Богданова, элемент, когда погребальные ладьи обкладывались именно речными валунами, фиксируется у многих народов, что тоже подтверждает версию о лодке.

"Пока это только наше предположение. Возможно, такое необычное захоронение связано с тем, что на этой территории проживал целый конгломерат разных народов, которые контактировали с представителями различных областей евразийских степей и могли перенять какие-то из их верований", – говорит ученый.

На этом памятнике были замечены и другие необычные особенности захоронения. Во многих случаях исследователи фиксировали следы красной краски на лбах и на носах погребенных, тогда как на других костях ее не было.

"Предварительно считалось, что это остатки покрытия охрой, символизировавшее кровь. Но недавно мы нашли следы шелковой ткани, покрывавшей лицо погребенного. Возможно, красные пятна появились не вследствие окраски лица, а из-за ткани, которую перед наложением на лицо умершего помещали в красящий раствор. Ткань истлевала, а пигмент оставался, иначе невозможно объяснить, почему эта краска сохранилась на лицах, а не исчезла под воздействием грунта", – объясняет Богданов.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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