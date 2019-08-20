Более 120 тысяч военных задействуют в учениях Минобороны с участием зарубежных стран

В сентябрьских стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019" кроме российских военных примут участие представители семи зарубежных стран, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

На учения приедут военные из Китая, Пакистана, Индии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Руководить учениями будет начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. В маневрах задействуют войска российских Центрального и Восточного военных округов, Каспийской флотилии, Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил.

Как сообщает РИА "Новости", всего к учениям привлекут "около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения".

Военное мероприятие пройдет с 16 по 21 сентября. Будут отрабатываться вопросы борьбы с международным терроризмом на центрально-азиатском стратегическом направлении.

В предыдущих учениях "Центр", которые прошли в 2015 году, участвовали военные из Казахстана. Тогда сообщалось, что в ходе учений будет задействовано несколько полигонов, в том числе Алейский в Алтайском крае.